У ГПУ нет доказательств причастности Добкина и Кернеса к избиению активистов Евромайдана в Харькове

Организацию "Антимайдана" невозможно квалифицировать как преступление, заявил прокурор.

Прокуратура не может привлечь Добкина и Кернеса к ответственности за "Антимайдан"

Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес не являются фигурантами дела об избиении активистов Евромайдана 1 марта 2014 года, сообщил глава департамента cпецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как отметил прокурор в интервью для "Громадського радіо", у следствия есть факты о причастности Добкина и Кернеса к организации "Антимайдана", однако это не преступление.

"Собирать Антимайдан - это же не преступление. Такой факт есть, но совершение преступления не инкриминируется. Есть аморальные и бесчестные вещи, а есть преступные. Какую статью уголовного кодекса вы усматриваете в том, что они собрали Антимайдан?", – заявил он.

Горбатюк рассказал, что следствие так и не нашло доказательств финансирования данными чиновниками "титушек", которые напали на активистов.

"Данных, которые указывали бы на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом, не установили. Но мы изучим производства, которые они (Харьковская областная прокуратура, - ред.) расследуют, и посмотрим, насколько они ох отработали именно с точки зрения организаторов… Речь идет о том дне, когда было избиение", – подчеркнул он.

По словам прокурора, сегодня открыты криминальные дела против исполнителей среднего звена – сотрудников милиции. Относительно конкретных организаторов беспорядков открытых производств все еще нет.

Напомним, 1 марта 2014 года в Харькове группа пророссийских боевиков ворвались в здание ОГА и установила на здании российский флаг. В результате нападения на Харьковскую обладминистрацию пострадали 76 человек.

В июне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал "уделить достаточно внимания" мэру Харькова Геннадию Кернесу. Соответствующее заявление он сделал, комментируя информацию о беспорядках в Харькове 27 мая.

15 сентября Генпрокуратура сообщила о продолжении обысков в помещениях, которые принадлежат мэру Харькова Геннадию Кернесу и матери Михаила Добкина, в рамках производства по делу о незаконном присвоении 654 га земли.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Читайте полное интервью с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".