У Генпрокуратуры почти нет вопросов к декларации Порошенко

Глава ГПУ призвал украинцев уважать тех, кто заработал свое состояние честно.

ГПУ проверит декларацию Порошенко Сайт президента Украины

Электронная декларация президента Украиныбудет в обычном порядке проверена сотрудниками Генпрокуратуры, однако вопросов к ней немного, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко 1 ноября.

Как сообщает "Украинская правда", генпрокурор подчеркнул, что Порошенко декларировал те же средства и в предыдущие годы, что снимает вопрос об их происхождении.

"Как вы знаете, президент нашего государства задекларировал достаточно крупное состояние, которое было предметом его деклараций и в предыдущие годы. Это снимает большинство вопросов, потому что эти средства не возникли ниоткуда. Много лет подряд Петр Алексеевич Порошенко, как гражданин, как госслужащий, как народный депутат, декларировал практически то же состояние", – отметил он.

Луценко также подчеркнул, что электронное декларирование позволит Украине "вырваться из смертельных объятий пост-советсткого пространства".

"Представить себе электронную декларацию Путина, всего его окружения, всех народных депутатов и госслужащих категории "А" – крайне сложно. У нас же строится новая страна, где власть прозрачная", – заявил генпрокурор.

Он также призвал украинцев проявить уважение к тем, кто честно заработал свое состояние и уплатил с него налоги в украинский бюджет.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Согласно декларации, Петр Порошенко получил около 48,7 миллионов гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году.

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.