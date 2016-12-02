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У члена совета общественного контроля при НАБУ Рысенко проходят обыски – депутат горсовета Харькова

2 декабря в 09:41

Обыски у Владимира Рысенко проходят на основании определения Печерского районного суда города Киева.

Владимир Рысенко
Обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела касательно предприятия, на котором Рысенко работал - СМИ
Харьковская полиция проводит обыски члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко, написал в своем Facebook харьковский активист, адвокат, депутат Харьковского горсовета ("Самопомич") и волонтер Игорь Черняк. 

"У юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при НАБУ Владимир Рысенко сейчас дома проходит обыск", - говорится в сообщении. 

 

По его словам, обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья - Белоцерковец, фигурант расследований ХАЦ).

Как сообщил Черняк в комментарии интернет-изданию "Украинская правда", обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела касательно деятельности в 2015-2016 гг. предприятия, на котором Рысенко работал в 2013-2014 гг.

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
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Тэги обыск Харьков полиция
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