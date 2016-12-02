У члена совета общественного контроля при НАБУ Рысенко проходят обыски – депутат горсовета Харькова

Обыски у Владимира Рысенко проходят на основании определения Печерского районного суда города Киева.

Обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела касательно предприятия, на котором Рысенко работал - СМИ

Харьковская полиция проводит обыски члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко, написал в своем Facebook харьковский активист, адвокат, депутат Харьковского горсовета ("Самопомич") и волонтер Игорь Черняк.

"У юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при НАБУ Владимир Рысенко сейчас дома проходит обыск", - говорится в сообщении.

По его словам, обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья - Белоцерковец, фигурант расследований ХАЦ).

Как сообщил Черняк в комментарии интернет-изданию "Украинская правда", обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела касательно деятельности в 2015-2016 гг. предприятия, на котором Рысенко работал в 2013-2014 гг.