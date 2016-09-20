У Авакова не исключают, что смерть Жилина – инсценировка

Спецслужбы могут имитировать смерть нужного им агента.

Евгений Жилин мог понадобиться российским спецслужбам Аргумент

Информация об убийстве главаря террористической организации "Оплот" Евгения Жилина до сих пор официально не подтверждена и его смерть может оказаться инсценировкой ФСБ, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Лично мне хочется верить в неё, верить в то, что Жилин жил, как шакал и сдох, как шакал… Мы все прекрасно помним, что эта одиозная фигура из себя представляла", – сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина" и отметил, что подтверждения смерти Жилина от российских правоохранительных органов пока нет.

Советник главы МВД не исключил, что на самом деле Евгений Жилин жив, а его смерть – всего лишь инсценировка, которую устроили российские спецслужбы.

"ФСБ может организовывать такие спецоперации под прикрытием, чтобы имитировать смерть нужного им агента", – напомнил Шкиряк.

Напомним, вечером 19 сентября под Москвой в ресторане "Ветерок" двое неизвестных расстреляли Евгения Жилина и его друга Андрея Козырева. Главарь "Оплота" скончался на месте, а его спутник получил тяжелое ранение. По информации СМИ, Евгения Жилина могли убить из-за большого долга.