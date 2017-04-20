Турчинов рассказал о "замаскированной" переброске Россией военных в Донбасс

На восток Украины направляются даже курсанты военных учебных заведений РФ.

Россия продолжает перебрасывать живую силу в Донбасс novorospolk.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украинысообщил о том, что под видом наращивания военного контингента Россия продолжает перебрасывать военнослужащих в Донбасс, сообщает " Укринформ ".

"Продолжается публично анонсированное увеличение численности 1 и 2 армейских корпусов с 35 до 50 тысяч человек. Это происходит на фоне громкой информационной кампании по набору личного состава, которая призвана "замаскировать" переброску в Донбасс кадровых военнослужащих и наемников из России", - рассказал журналистам Александр Турчинов.

Он также отметил, что в России расширен набор в отдельные военные учебные заведения. Курсанты этих учебных заведений привлекаются к ведению боевых действий в ОРДЛО.

Ранее Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивать военную мощь, и активно увеличивает свою армию.

По его мнению, российские военные, которые размещены вдоль границы с Украиной, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию страны.