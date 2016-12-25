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Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря вместе с Европой

25 декабря в 14:21

По словам Турчинова, называть этот праздничный день "католическим" - совсем некорректно.

Рождество
Турчинов призвал украинцев праздновать Рождество 25 декабря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывает праздновать Рождество Христово 25 декабря вместе со всей Европой, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что называть этот праздничный день "католическим" - совсем некорректно, потому что кроме католиков, Рождество 25 декабря отмечают еще и протестантские церкви, а также много православных церквей по всему миру.

"Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, в котором несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже "немножко", на каких-то 2000 лет, устарел", - сказал секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что нам нужно уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и разум. Он также поздравил всех с Рождеством.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рождество Турчинов Европа Украина
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