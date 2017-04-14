Турчинов пошутил: побеждая россиян в АТО, главное не перейти границу РФ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Главная задача украинской армии - метр за метром, минимизируя потери, продвигаться на восток.

Турчинов пошутил о том, что главное не перейти границу с РФ после победы сил АТО Facebook/Александр Турчинов

В прошлом году Украина не отдала ни единого метра территории Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется — прим. BBC)", - сказал Турчинов русской службе Би-би-си.

Напомним, что сегодня третья годовщина с начала проведения АТО в Донбассе. С 14 апреля 2014 года на востоке Украины погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военнослужащих, в то время как более 420 – получили ранения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в МИД Украины сообщали, что с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.

За это же время были ранены около 23 тыс. человек. Почти 1, 8 млн человек стали вынужденными переселенцами.