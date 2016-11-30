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Турчинов оценил расходы России на ОРДЛО в 6 млрд долларов в год

30 ноября в 13:53

Деформированная экономическая модель оккупированного Донбасса не может самостоятельно функционировать без финансовых дотаций России.

Мариуполь
Турчинов ждет, что русская саранча может броситься грабить Мариуполь
varandej.livejournal.com
Расходы России на содержание оккупированных районов Донецкой и Луганской областей составляют около 6 млрд долларов в год, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По нашим оценкам речь идет о более 6 млрд долларов в год. Из них 3 млрд идет на финансовую поддержку этих оккупированных территорий, и более 3 млрд на военные расходы", - сказал он интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Турчинов отметил, что территория ОРДЛО убыточна. "Они, как бездонная бочка, требуют постоянных вливаний. И для русских, у которых сейчас серьезные экономические проблемы, эти дотации становятся тяжелой ношей", - добавил он.

Секретарь СНБО считает, в декабре-январе, до инаугурации нового президента США, русские попытаются значительно обострить ситуацию, предприняв локальные наступательные операции.

"При этом наиболее опасным направлением остается Мариупольское. Мариуполь с его портом и заводами для них – стратегическая цель… Им, как саранче, для выживания нужны новые территории, где можно поживиться. И Мариуполь идеально подходит им для этого. Но наши воины готовы раздавить эту саранчу и защитить город", - констатировал Турчинов.

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В конце ноября координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на территории ОРДЛО распространяются слухи о том, что в начале декабря российско-террористические войска планируют проведение масштабного наступления на дебальцевском, мариупольском и авдеевском направлениях.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги территория Турчинов Мариуполь
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