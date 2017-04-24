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Турчинов назвал подрыв автомобиля ОБСЕ спланированным боевиками терактом

24 апреля в 16:46

Террористы подорвали автомобиль ОБСЕ, чтобы приостановить патрулирование оккупированной территории, считает секретарь СНБО.

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Турчинов прокомментировал подрыв автомобиля миссии ОБСЕ
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Ответственность за подрыв автомобиля СММ ОБСЕ, в результате которого погиб наблюдатель миссии, лежит на военно-политическом руковдстве РФ, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Этот подрыв является спланированным терактом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот теракт несет военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом", – цитирует заявление Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, автомобиль ОБСЕ был подорван на мине, специально заложенной боевиками.

"Одной из задач, которую отрабатывали террористы во время подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, – это приостановка патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского оружия и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - указал секретарь СНБО.

Турчинов указал, что о маршруте следования представителей миссии была предупреждена российская сторона в СЦКК подконтрольные ей НВФ, которые предоставили соответствуюшие гарантии безопасности.

Секретарь СНБО также назвал циничным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости поиска виновников инцидента, поскольку те, кто несет ответственность за данную трагедию, находятся в Кремле.

По материалам: ZN.UA
Тэги ОБСЕ СНБО Турчинов
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