Турчинов констатировал смещение эпицентра российской агрессии на мариупольское направление

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За последнюю неделю по украинским позициям в мариупольском секторе было выпущено более 3000 снарядов и мин, сообщил Турчинов.

Обстановка в зоне проведения АТО остается очень напряженной, особенно на мариупольском направлении Facebook/Александр Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после посещения зоны проведения АТО и совещания с военным руководством АТО констатировал, что за последние две недели эпицентр российской агрессии сместился к мариупольскому направлению.

"Только за последнюю неделю по украинским позициям в мариупольском секторе было выпущено более 3000 снарядов и мин", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, обстановка в зоне проведения АТО остается очень напряженной: "Наибольшее количество провокаций и интенсивность обстрелов осуществляется в районе Марьинки, Красногоровка, Водяного и Широкино". "Даже во время проведения переговоров в нормандском формате обстрелы украинских позиций со стороны российского агрессора не прекращались", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что во время его пребывания в Водяное и на украинском позициях, наиболее приближенных к оккупированного агрессором Коминтернова, русская артиллерия непрерывно вела огонь по украинским позициям.

"Такие действия российско-террористических группировок доводят низость и кощунство заявлений Путина на международных переговорах о прекращении огня, и четко определяют границы его" искреннего желания урегулировать конфликт ", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинские военные готовы к любому развитию событий. Позиции на линии соприкосновения укреплены и утеплены. "Все попытки прорвать нашу линию обороны российско-террористическими группировками обречены", - сказал он.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойих реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.