Тука заявил о подготовке миллиардного иска Украины к России

Сумма иска против РФ будет достигать цифры с девятью нулями", однако точную цифру Тука не назвал.

Тука заявил, что Украина готовит иск против России в Международный трибунал ООН по морскому праву УНИАН

Украина собрала доказательства фактов незаконной добычи украинских полезных ископаемых в оккупированном Крыму и готовит иск против России в Международный трибунал ООН по морскому праву, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Нравится это кому или нет, международные судебные организации не принимают аргументов типа "всем известно", "да и так все знают". Чтобы доказать факт бандитского незаконной добычи украинских ископаемых, находящихся в признанных всем миром территориальных водах исключительно экономической зоны Украины, именно и была устроена эта поездка", - сказал он, передает "Укринформ".

Тука добавил, что сумма иска против РФ по установленным фактам будет достигать цифры с девятью нулями", однако точную цифру он не назвал.

Он также напомнил, что случай сбора доказательной базы по фактам агрессии был инициирован министерством по вопосам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

14 сентября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на этой неделе в международный суд будет подан масштабный всеобъемлющий иск против России, касающийся нарушения Конвенции ООН о морском праве. "Он касается Конвенции ООН по морскому праву. Иск фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия. Это очень масштабный иск", – отметил глава МИД.

Ранее сообщалось о том, что для рассмотрения межгосударственных исков Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) понадобится не менее трех-пяти лет. На текущий момент Украина подала пять исков в ЕСПЧ, касающихся действий РФ по незаконной аннексии Крыма, а также с ответственностью России по событиям в Донбассе.