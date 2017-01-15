Тука спрогнозировал начало освобождения Донбасса осенью 2017 года

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Замминистра считает, что деоккупация, скорее всего, будет проходить не военным, а дипломатическим путем.

Тука считает считает, что Украина сможет быстро навести порядок в Донбассе после его освобождения Сайт президента Украины

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лицдопустил, что процесс деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнется осенью 2017 года.

"Относительно Донбасса, то у меня есть стойкое впечатление, что мы будем иметь возможность, примерно осенью, начать реальный процесс возвращения этих территорий", – заявил Тука в эфире телеканала Espreso.TV в воскресенье, 15 января.

Политик допустил, что процесс будет осуществляться, вероятнее всего, путем усиления давления на государство-агрессора.

"Под давлением Россия будет вынуждена отказаться от финансовой поддержки тех территорий. Не военным путем, речь не идет о физическом уничтожении. Речь идет о том, что под давлением международным дипломатическим, экономическим, финансовым режиму Москвы, который сегодня существует, уже не будет чем поддерживать финансово эти незаконные вооруженные формирования", – пояснил Тука.

Он также добавил, что после освобождения территорий украинской власти нужно будет приложить существенные усилия для наведения там порядка.

"По любым рассчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая и финансовая поддержка, даже если оставить военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобиться максимум три месяца, чтобы навести там порядок. Я уверен, что нам удастся это сделать без применения военных мощностей, только административное и экономическое влияние", – выразил уверенность заместитель министра.

При этом политик подчеркнул, что сценарии восстановления украинского суверенитета в Крыму и Донбассе не могут быть идентичными, и что с оккупированным полуостровом ситуация гораздо сложнее.

"Донбасс – это Донбасс, а Крым – это Крым. Относительно возвращения территории с Крымом дело сложнее, к сожалению, но об этом нужно откровенно говорить", – отметил Тука.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".