Тука рассказал о возможной остановке водоснабжения в "ЛНР" с 1 декабря

С этой даты Украина прекращает оплачивать счета оккупированной территории Луганской области за электроэнергию.
Поставку питьевой воды на оккупированную территорию Луганской области боевиками "ЛНР" могут прекратить с 1 декабря из-за долгов по оплате электричества, которое питает водонапорные станции региона, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего Украине не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", - написал Тука в Facebook.
Он отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду, так как "власть ЛНР" берет с жителей деньги за электроэнергию, но с Украиной так никто и не рассчитался.
Тука добавил, что "власти" ОРДЛО постоянно уменьшают заявки на поставку воды и подчеркнул, что в населенных пунктах буферной зоны водоснабжение осуществляется лишь по три часа один раз в два дня.
Тука рассказал, что долг перед Попаснянским водоканалом лишь за электроэнергию составляет 121 миллион гривень.
Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста заявил о готовности оплатить счета жителей Луганской области за электроэнергию, чтобы предотвратить риск прекращения водоснабжения для 600 тысяч жителей.
Напомним, в июле прошлого года Детский фонд ООН сообщил, что почти 1,3 млн жителей Донбасса столкнулись с нехваткой воды в связи с поврежденной системой водоснабжения в результате боевых действий.
В частности, на подконтрольной боевикам территории Луганской области более 470 00 людей, в том числе 118 000 детей, не обеспечены достаточным количеством безопасной питьевой воды.ZN.UA