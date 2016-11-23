Тука рассказал о возможной остановке водоснабжения в "ЛНР" с 1 декабря

С этой даты Украина прекращает оплачивать счета оккупированной территории Луганской области за электроэнергию.

Тука рассказал, что долг перед Попаснянским водоканалом лишь за электроэнергию составляет 121 миллион гривень

Поставку питьевой воды на оккупированную территорию Луганской области боевиками "ЛНР" могут прекратить с 1 декабря из-за долгов по оплате электричества, которое питает водонапорные станции региона, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего Украине не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", - написал Тука в Facebook.

Он отметил, что в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду, так как "власть ЛНР" берет с жителей деньги за электроэнергию, но с Украиной так никто и не рассчитался.

Тука добавил, что "власти" ОРДЛО постоянно уменьшают заявки на поставку воды и подчеркнул, что в населенных пунктах буферной зоны водоснабжение осуществляется лишь по три часа один раз в два дня.

Тука рассказал, что долг перед Попаснянским водоканалом лишь за электроэнергию составляет 121 миллион гривень.

Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста заявил о готовности оплатить счета жителей Луганской области за электроэнергию, чтобы предотвратить риск прекращения водоснабжения для 600 тысяч жителей.

Напомним, в июле прошлого года Детский фонд ООН сообщил, что почти 1,3 млн жителей Донбасса столкнулись с нехваткой воды в связи с поврежденной системой водоснабжения в результате боевых действий.

В частности, на подконтрольной боевикам территории Луганской области более 470 00 людей, в том числе 118 000 детей, не обеспечены достаточным количеством безопасной питьевой воды.