Тука опровергнул срыв сегодняшнего разведения войск у Станицы Луганской

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Администрации президента следует обратить внимание на поведение некоторых местных руководителей, заявил замминистра.

Тука прокомментировал заявление Гарбуза об отмене разведения сил у Станицы Луганской podrobnosti.ua

В Киеве не принимали каких-либо решений, направленных на перенос даты или прекращение отвода сил АТО в районезаявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Что касается Станицы: никакого решения о прекращении разведения не существует. Еще не настал срок, который был определен", – заявил он в эфире канала "112 Украина".

Тука в очередной раз подчеркнул, что отвод сил ВСУ на заранее определенном квадрате не создает никаких военных угроз для Станицы Луганской.

"Речь идет о том, что с нашей стороной будет подвинут недалеко в сторону населенного пункта лишь один пункт наблюдения, а со стороны террористов тот блокпост, который они вопреки договоренностям установили на том берегу реки, который контролирует центральная власть", – указал он.

Замминистра также заявил, что Администрации президента следует "обратить внимание на поведение некоторых местных руководителей".

Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированное на 9 октября разведение сил в районе Станицы Луганской не состоится.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Накануне, в пятницу, 7 октября, состоялось разведение сил в районе у Петровского Донецкой области.