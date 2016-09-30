Тука опроверг риск увеличения "серой зоны" в Донбассе после отвода сил АТО

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Никто не собирается сдавать боевикам новые украинские территории, заверил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.

Жители Донбасса опасаются увеличения "серой зоны" после отвода ВСУ с трех участков на линии разграничения РИА Новости

Отвод сил на трех участках у линии разграничения в Донбассе не повлечет за собой увеличения неподконтрольной Украине "серой зоны", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Никто не собирается бросать людей, покидать территории. Увеличивать серую зону никто не собирается", - цитирует "Укринформ" заявление чиновника на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, жители Станицы Луганской, организовавшие митинг против отвода из населенного пункта украинских войск, были плохо информированы, поскольку рамочное решение Минской контактной группы по отводу сил и средств не предусматривает вывода сил АТО из населенных пунктов.

Тука также сообщил, что сейчас украинская сторона ведет определение координат, на которые ВСУ будут отводить свое оружие. Замминистра напомнил, что отвод касается только ВСУ, и не затрагивает силы Госпогранслужбы, МВД и прочих государственных структур.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что российско-террористические войска не будут соблюдать рамочное решение об отводе сил и средств в зонах безопасности на линии разграничения в Донбассе. По его словам, отвод сил и средств ВСУ отСтаницы Луганской позволит боевикам занять данный населенный пункт без боя.

В свою очередь, Георгий Тука заявил, что район Станицы Луганской могут исключить из перечня зон, определенных Минской контактной группой по Донбассу для разведения сторон конфликта, если боевики будут и дальше нарушать установленный там режим перемирия