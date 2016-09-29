Тука допустил исключение района Станицы Луганской из перечня зон разведения сил в Донбассе

Разведение сторон конфликта у Станицы Луганской осложняется, потому что боевики не соблюдают перемирие, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Разведение сил у Станицы Луганской может сорваться из-за активности террористов Facebook/Татьяна Погукай

Район Станицы Луганской могут исключить из перечня зон, определенных Минской контактной группой по Донбассу для разведения сторон конфликта, если боевики будут и дальше нарушать установленный там режим перемирия, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я не знаю, каким образом будет происходить отвод, в частности, например, в Станице Луганской, если сегодня утром я слышал доклад спикера АТО, что в Станице была осуществлена попытка атаки ДРГ. Поэтому, вполне возможно, что Станица будет исключена из этого перечня (районов разведения сторон – ред.), или будут перенесены сроки. Это все "живое" дело, поэтому говорить что-то наперед я бы не взялся", – заявил он в комментарии для "Эспрессо".

Напомним, по информации штаба АТО, за минувшие сутки, 28 сентября, российско-террористические войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе. В том числе – в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что российско-террористические войска не будут соблюдать рамочное решение об отводе сил и средств в зонах безопасности на линии разграничения в Донбассе. По его словам, отвод сил и средств ВСУ отСтаницы Луганской позволит боевикам занять данный населенный пункт без боя.

В свою очередь, представитель Украины в Минской контактной группе Евгений Марчук заверил, что подписанное в Минске решение об отводе войск не предусматривает вывода подразделений ВСУ из каких-либо населенных пунктов Донбасса, и не может создать риска оккупации боевиками новых территорий на Востоке Украины.