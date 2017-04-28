Труханов не подпишет скандальное решение горсовета о повторном переименовании улиц Одессы

С мэром пообщались руководители МВД и Администрации президента.
Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, такое решение Труханов принял, пообщавшись с ним, а также главой Администрации президента Игорем Райниным.
"Провели с Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение совета", – написал глава МВД на своей странице в Twitter вечером в пятницу, 28 апреля.
Провели с И. Райниным встречу с мером Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 28 квітня 2017 р.
В этот же день Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета о повторном переименовании и возвращении коммунистических названий объектам улично-дорожной сети города.
Напомним, 27 апреля Одесский горсовет вернул старые названия улицам, переименованным Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, депутаты решили вернуть в украинский город улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова, а также убрать с карты города имена одесситов, погибших в зоне АТО.
Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации. К Труханову также обратилась СБУ с требованием не подписывать незаконное решение.ZN.UA