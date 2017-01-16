Троянский конь, медведь и пират: лучшие образы "Маланка-фест" на Буковине

Опубликован фоторепортаж с фестиваля в Черновцах.

15 января в центре Черновцов прошел ежегодный фольклорно-этнографический фестиваль "Маланка-фест". Десятки коллективов из Украины, Румынии и Молдовы приняли участие в ярком карнавальном шествии.

Первое место в соревновании команд заняла группа "Цари Египта", а второе место досталось команде в костюмах античных воинов, которые проехались по центру Черновцов на огромном "Троянском коне".

Традиционно маски и костюмы для Маланки участники делают своими руками. Вместе со взрослыми участвовали в празднике и дети.

Фотограф Сергей Зарайский опубликовал в Сети подборку ярких кадров с празднования Маланки в 2017 году.