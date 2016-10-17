Троих депутатов на Львовщине задержали на взятке в $ 10 тысяч

Депутаты одного из городов-сателлитов Львова также хотели получить в качестве взятки однокомнатную квартиру стоимостью 350 тыс. грн.

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали троих депутатов городского совета города Винник (сателлит Львова) во время получения взятки на сумму $ 10 тыс.

Чиновники вымогали от предпринимателя $ 10 тыс. и однокомнатную квартиру стоимостью 350 тыс. грн в качестве незаконного вознаграждения за содействие в продлении договора об аренде земельного участка, на котором планировалось строительство многоквартирного жилого дома. Вопрос должен был быть рассмотрен на очередной сессии горсовета.

По данным СБУ, один из чиновников является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, охраны окружающей среды и архитектуры.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Согласно данным за 2015 год, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн, свидетельствуют данные исследования Transparency International Украина.

При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Больше всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.