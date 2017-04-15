Трое украинцев пострадали в крупном ДТП под Санкт-Петербургом

В аварии пострадали 19 дорожных рабочих, граждане пяти разных стран.
Накануне в Петербурге и Ленинградской области прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.
Пострадали 6 граждан РФ, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.
"Пострадали строители скоростной трассы М11. Народ в автобусе не был пристегнут", - сообщили в правительстве Ленинградской области.
Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Есть ли среди "тяжелых" граждане Украины – в сообщении не уточняется.
Как сообщалось, во Львовской области в ДТП попал автобус "Минск-Буковель", погибли двое граждан Молдовы.ТАСС