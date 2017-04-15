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Трое украинцев пострадали в крупном ДТП под Санкт-Петербургом

15 апреля в 05:08

В аварии пострадали 19 дорожных рабочих, граждане пяти разных стран.

ДТП
Рабочие из Украины попали в ДТП в России
ТАСС
В крупном ДТП, которое произошло утром в пятницу, 14 апреля, в Ленинградской области РФ, пострадали трое граждан Украины. По предварительной версии, которую озвучила прокуратура Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали дорожные рабочие (в том числе и украинцы), не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом, пишет ТАСС.

 Накануне в Петербурге и Ленинградской области прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.

Пострадали 6 граждан РФ, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.

"Пострадали строители скоростной трассы М11. Народ в автобусе не был пристегнут", - сообщили в правительстве Ленинградской области.

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Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Есть ли среди "тяжелых" граждане Украины – в сообщении не уточняется.

Как сообщалось, во Львовской области в ДТП попал автобус "Минск-Буковель", погибли двое граждан Молдовы. 

По материалам: ТАСС
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