Три четверти украинцев назвали лечение в государственных больницах дорогим

Самая распространенная сумма благодарности, которую требовали за лечение или медицинские услуги, - 100-250 грн.

В государственных больницах лечиться дорого, но в частных клиниках – еще дороже kievcity.gov.ua

Три четверти (77%) украинцев назвали дорогим стоимость лечения в государственных медицинских учреждениях, в т.ч. 36% - очень дорогим. И только 16% опрошенных оценили стоимость медицинских услуг в государственных учреждениях как доступную, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 86% респондентов в целом оценили стоимость лечения в частных заведениях как дорогое (58% - как очень дорогое). Только 3% опрошенных заявили, что цена за лечение здесь более менее нормальная.

Большинство (69%) заявили, что у них не требовали взятки за лечение или медицинские услуги в течение последних двух лет. В то же время, 25% опрошенных отметили наличие фактов коррупции.

В свою очередь 59% опрошенных заявили, что чувствовали себя обязанными дать медицинскому работнику не денежный подарок (алкоголь, шоколад, пищу), чтобы отблагодарить за лечение. Только треть не чувствовали таких обязательств.

Самой распространенной суммой "благодарности", которую требовали за лечение или медицинские услуги, является 100-250 грн (23%). У 16% требовали от 250 до 500 грн., у 14% - 500-1000 грн., у 16% - более 1000 грн. Наименее распространенная сумма "благодарности" - до 50 грн (4%). Только 5% заявили, что не платили бы никаких взяток, если бы их попросили заплатить за лечение.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 13-20 октября 2016 года среди 1500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

В апреле 2016 года на заседании Национального совета реформ президент Петр Порошенко назвал ситуацию в здравоохранении национальной катастрофой.

По оценке экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, объемы взяток в медицине составляют 8-10 млрд долларов в год.