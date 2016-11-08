Трастовый фонд НАТО по вопросам кибербезопасности начал закупку оборудования для СБУ

Куратором трастового фонда определена Румыния, которая внесла в него 500 тыс. евро.

Украинская спецслужба получит от НАТО оборудование СБУ

В рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности началась закупка специального оборудования, сообщил глава представительства Альянса в Украине Александр Винников.

"Была задержка по этому фонду - из-за отсутствия соглашения между Украиной и НАТО об импорте определенного спецоборудования. Проблема была решена, и закупка оборудования уже началась", - сказал он журналистам в Киеве.

Винников уточнил, что процедуры по закупке будут завершены в первом квартале 2017 года.

"Украина сама решит, куда это оборудование будет направлено. Но хочу отметить, что главным партнером по реализации данного фонда является Служба безопасности Украины", - подчеркнул он.

Данный фонд предусматривает финансирование проекта по созданию в Украине технических мощностей для отражения кибератак, в частности – соответствующего Центра, а также проведения ряда тренингов. Куратором данного фонда определена Румыния (реализовывать проект будет румынская государственная компания RASIROM R.A). Румыния внесла в этот фонд 500 тыс. евро.

В сентябре 2015 года официальный представитель Министерства обороны Виктория Кушнир сообщила, что помощь Вооруженным силам Украины через трастовые фонды НАТО составит 5,4 млн евро. В частности, на модернизацию системы связи и автоматизации предусматривается 2 миллиона 90 тысяч евро, на реформирование системы логистики и стандартизации ВСУ - 1 млн 195 тыс. евро, на физическую реабилитацию, протезирование военнослужащих, раненых в АТО - 845 тыс. евро, на киберзащиту - 815 тыс. евро, а также на переподготовку и социальную адаптацию военнослужащих - 410 тыс. евро.