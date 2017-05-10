Трансляции Евровидения будут смотреть почти 50% украинцев

Сам факт проведения Евровидения в Украине почти не повлиял на популярность телевизионного шоу среди граждан.

Стало известно, насколько популярен конкурс Евровидение среди украинцев Василий Артюшенко, ZN.UA

Трансляции ежегодного песенного конкурсаобычно смотрят 45% украинцев, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.

Факт проведения Евровидения-2017 в Украине существенно не повлиял на интерес граждан к трансляциям конкурса: в этом году намерение смотреть трансляции выразили 47% опрошенных, в том числе 19% будут смотреть все трансляции, 17% - только финал и 11% – трансляции с участием Украины (по сути – финал). Не будут смотреть Евровидение 44% жителей Украины.

Подавляющее большинство собирающихся смотреть Евровидение-2017 украинцев отдают предпочтение телепросмотру, в том числе домашнему – 87%, еще 4% собираются смотреть Евровидение по ТВ в гостях, 3% – в ресторане, кафе и 2% – в фан-зоне.

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По данным опроса компании Research & Branding Group, к тому, что Украина в 2017 году принимает Евровидение, позитивно относится половина жителей страны (49%), а нейтрально-безразлично – 39%. Негативно к этому факту, как и к конкурсу в принципе, относятся лишь 7% украинцев. Почти две трети украинцев (60%) уверены, что Украина сможет обеспечить достойное проведение нынешнего Евровидения. Противоположного мнения придерживается 17% опрошенных, а 23% – не смогли дать однозначный ответ на вопрос.