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Трамп раскритиковал ФБР за прекращение проверки почты Клинтон

7 ноября в 10:02

ФБР стало частью "мошеннической системы", выгораживающей Клинтон, заявил республиканский кандидат в президенты США.

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Тамп не верит, что ФБР дейсвтительно проверяло почту Клинтон
Flickr/ Gage Skidmore
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с критикой ФБР за его выводы об отсутствии признаков преступления в электронной переписке кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Как сообщает "BBC Україна", выступая на митинге в пригороде Детройта, республиканец заявил, что ФБР не могло проанализировать 650 тысяч электронных писем за столь короткий период времени.

"Сейчас ее защищает нечестная система. Это абсолютно мошенническая система. Я говорил об этом на протяжении длительного времени", – заявил он своим сторонникам.

Ранее сообщалось, что ФБР не нашло признаков преступления в электронной переписке кандидада в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которую она вела, находясь на должности государственного секретаря.

 Как сообщил директор ФБР Джеймс Коми в письме к членам Конгресса, Бюро  "не изменило вывод о том, что она не совершила уголовного правонарушения".

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Напомним, что Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Клинтон США ФБР
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