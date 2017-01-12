"Торнадовец" хотел отрезать себе ухо в Лукьяновском СИЗО

Потерпевшего Глебова увезла скорая.

В Лукьяновском СИЗО один из "торнадовцев" пытался отрезать себе ухо gorlovka.ua

В Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между правоохранителями и заключенными бойцами расформированной роты "Торнадо", во время которого один из "торнадовцев" пытался отрезать себе ухо.

Пострадавший - Максим Глебов. Его забрала машина скорой помощи, сообщает Hromadske.ua.

Позже стало известно, что по факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа.



Отмечается, что во время инцидента полицейские работали исключительно за пределами территории СИЗО, поскольку изолятор входит в сферу ответственности Министерства юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве было совершено нападение на охранников Лукьяновского СИЗО.

Напомним, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе, командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо".

Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года добровольческого батальона "Шахтерск".