"Торнадовец" хотел отрезать себе ухо в Лукьяновском СИЗО

Потерпевшего Глебова увезла скорая.
В Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между правоохранителями и заключенными бойцами расформированной роты "Торнадо", во время которого один из "торнадовцев" пытался отрезать себе ухо.
Пострадавший - Максим Глебов. Его забрала машина скорой помощи, сообщает Hromadske.ua.
Позже стало известно, что по факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа.
Отмечается, что во время инцидента полицейские работали исключительно за пределами территории СИЗО, поскольку изолятор входит в сферу ответственности Министерства юстиции Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве было совершено нападение на охранников Лукьяновского СИЗО.
Напомним, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе, командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо".
Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года добровольческого батальона "Шахтерск".Интерфакс-Украина , Hromadske.ua ,