Только 7% украинцев надеются на улучшение отношений с США после победы Трампа

Больше всего надежд на Трампа возлагают в лагере сторонников Партии регионов, а также партии Рабиновича "За життя".

Электорат Партии регионов поддержал Трампа Flickr/ Gage Skidmore

Относительное большинство украинцев (42%) не ожидают никаких изменений в отношениях Украины и США послена выборах президента США. В то же время 27% полагают, что отношения изменятся в худшую сторону. Только 7% респондентов считают, что отношения улучшатся.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 55% опрошенных украинцев следили за ходом выборов Президента Соединенных Штатов Америки. Больший интерес выборы вызвали на Западе страны (67%), меньший - на Востоке (48%).

39% опрошенных украинцев симпатизировали Хиллари Клинтон, каждый десятый - Дональду Трампу, 42% - не симпатизировали ни одному кандидату. Среди тех, кто следил за выборами симпатии украинцев распределились следующим образом: 62% симпатизировали Клинтон, 15% - Трампу.

Социологическая группа "Рейтинг"

Клинтон наибольше симпатизировали респонденты с высоким уровнем образования и доходов, чаще в городах, в основном на Западе и в Центре Украины, при этом на Востоке и Юге преимущественно не симпатизировали ни одному из кандидатов.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг", был проведен 18-20 ноября среди 1200 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3%.

По данным опроса Gallup International/WIN, перед выборами в США Хиллари Клинтон поддерживали 59% жителей Земли, Дональда Трампа - 25%. Единственной страной мира с обратной пропорцией была Россия, где за Трампа готовы были проголосовать 33% жителей, за Клинтон – 10%.