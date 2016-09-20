Только 3% украинцев одобряют государственную поддержку крупного бизнеса

Социологи выяснили приоритеты украинцев в ситуации ограниченности бюджетных средств.

Украинцы не хотят давать деньги олигархам ua-1.com

Почти треть украинцев (31,3%) считают, что приоритетом должна стать максимальная экономияи в пределах возможностей поддержка всех слоев населения и предпринимателей, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Почти столько же (29,1%) респондентов выступают за поддержку государством пенсионеров, нетрудоспособных и малообеспеченных граждан.

За поддержку государством крупного бизнеса высказались 3% граждан.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 21 июня 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Центр Разумкова

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, главными требованиями украинцев к власти является повышение зарплат и пенсий (55,8%), развитие промышленности и создание рабочих мест (48,3%), защита Украины от российской агрессии (41,3%).