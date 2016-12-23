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Teva выплатит США $ 283 млн за подкуп украинских и российских чиновников

23 декабря в 09:58

Крупная израильская фармацевтическая компания 10 лет платила чиновнику Минздрава Украины за содействие в регистрации своей продукции.

Teva
Компанию Teva оштрафовали на миллионы долларов за взяточничество
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Израильская фармацевтическая компания Teva и ее дочернее предприятие в РФ ООО "Teva Russia" согласились выплатить штраф в 283 миллиона долларов по обвинениям в подкупе должностных лиц высокопоставленных чиновников в России, Украине и Мексике, с  целью получения лицензий и продвижения своей продукции на национальных рынках.

Как сообщается на сайте Минюста США, Teva и ее дочерние предприятия выплатили должностным лицам ряда стран взятки на миллионы долларов, а также намеренно не запустили в своей структуре систему контроля, которая пресекала бы взяточничество.

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В частности, в Teva признали, что платили взятки высокопоставленному чиновнику Минздрава Украины, чтобы повлиять на украинское правительство с целью получить лицензии на продажу в стране лекарственных препаратов. В период с 2001 по 2011 год, Teva привлекала чиновника в качестве "регистрационного консультанта", выплачивая ему ежемесячную зарплату, а также оплачивая поездки и другие расходы, сумма которых приблизилась к отметке в 200 тысяч долларов.

Взамен, чиновник использовал свое служебное положение, чтобы Teva исправно получала в Украине лицензии на продажу своей продукции. В частности – инсулинов и копаксона.

Напомним, в августе правительство упростило регистрацию лекарств из стран Запада. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги чиновники Украина подкуп
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