Террористы обстреляли Широкино из танков и ствольной артиллерии

Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь.

Бойцы ВСУ дали отпор оккупантам на мариупольском направлении Facebook/Міністерство оборони України

В понедельник, 26 декабря, боевики российско-террористических формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня взоне проведения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где противник задействовал бронетехнику и артиллерию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Талаковке и Широкино оккупанты трижды открывали огонь из танков, а также из 122-мм орудий САУ и БМП. Широкино, Марьинку, Павлополь и Водяное противник обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С целью сохранения жизней личного состава ВСУ вынуждены были один раз окрыть ответный огонь в районе Широкино.

На донецком направлении вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Авдеевки, Зайцево и Луганского.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".