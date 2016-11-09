Террористы выпустили более 100 минометных мин по украинским позициям

Запрещенные Минскими договоренностями минометы оккупанты применили на донецком и мариупольском направлениях.

Ночью в зоне АТО было относительно спокойно, оккупанты активизировались после рассвета Facebook/Батальйон спеціального призначення "Азов"

В среду, 9 ноября, боевики российско-террористических формирований 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. В темное время суток было относительно спокойно, после рассвета оккупанты активизировались, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении было зафиксировано 18 вооруженных провокаций. Противник задействовал минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, орудия БМП, а также стрелковое оружие. Под обстрелы попали Широкино, Лебединское, Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка и Водяное. Кроме того, под Широкино, Павлополем и Богдановкой активизировались снайперские группы оккупантов.

На донецком направлении обстрелам из минометов и гранатометов и стрелкового оружия подверглись Авдеевка и Луганское.

Всего с начала суток по украинским позициям было выпущено более 100 минометных мин.

Новозвановку, Новоалександровку, Новотошковское и Крымское на Луганщине террористы обстреливалии из гранатометов, зенитных установок и орудий БТР.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.