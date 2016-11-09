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Террористы выпустили более 100 минометных мин по украинским позициям

9 ноября в 20:39

Запрещенные Минскими договоренностями минометы оккупанты применили на донецком и мариупольском направлениях.

 

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Ночью в зоне АТО было относительно спокойно, оккупанты активизировались после рассвета
Facebook/Батальйон спеціального призначення "Азов"
В среду, 9 ноября, боевики российско-террористических формирований 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. В темное время суток было относительно спокойно, после рассвета оккупанты активизировались, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении было зафиксировано 18 вооруженных провокаций. Противник задействовал минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, орудия БМП, а также стрелковое оружие. Под обстрелы попали Широкино, Лебединское, Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка и Водяное. Кроме того, под Широкино, Павлополем и Богдановкой активизировались снайперские группы оккупантов.

На донецком направлении обстрелам из минометов и гранатометов и стрелкового оружия подверглись Авдеевка и Луганское.

Всего с начала суток по украинским позициям было выпущено более 100 минометных мин.

Новозвановку, Новоалександровку, Новотошковское и Крымское на Луганщине террористы обстреливалии из гранатометов, зенитных установок и орудий БТР.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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1 комментарий
  • Тетяна Мельник Сегодня, 21:29 Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і тих хто віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. Ответить Цитировать Пожаловаться
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