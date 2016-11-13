Террористы возобновили минометные обстрелы на Луганщине

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В районе Крымского оккупанты задействовали танк.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из танка и минометов vk.com/strelkov_info

В воскресенье, 13 ноября, боевики российско-террористических формирований 27 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. В течение дня террористы применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Костомарово и Крымское на Луганщине, Авдееку на донецком направлении террористы обстреливали из минометов.

По Широкино, Водяному, Новотроицкому, Талаковке и Павлополю на мариупольском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя была замечена снайперская активность противника.

Украинские позиции в районе Новоалександровки и Сокольников на луганском направлении подверглись обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Крымского оккупанты задействовали танк.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.