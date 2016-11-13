Террористы возобновили минометные обстрелы на Луганщине

В районе Крымского оккупанты задействовали танк.
Костомарово и Крымское на Луганщине, Авдееку на донецком направлении террористы обстреливали из минометов.
По Широкино, Водяному, Новотроицкому, Талаковке и Павлополю на мариупольском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя была замечена снайперская активность противника.
Украинские позиции в районе Новоалександровки и Сокольников на луганском направлении подверглись обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Крымского оккупанты задействовали танк.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA