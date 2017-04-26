Топ Новости
<
>

Террористы возобновили артобстрелы на всех направлениях, погибли два бойца ВСУ

26 апреля в 00:11

Украинские военнослужащие реагировали на обстрелы боевиков ответным огнем.

Широкино_ минометная мина снаряд
Боевики применили минометы и зенитные установки
Пресс-центр АТО/Facebook
Боевики российско-террористических формирований возобновили обстрелы из тяжелого вооружения на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции.

Украинские командиры в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих отдавали приказы об открытии ответного огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На различных направлениях вдоль линии разграничения оккупанты задействовали ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра, 82-мм и 120-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов погибли два украинских военнослужащих, четыре бойца получили ранения.

 

Читайте также: Боевики применили "Грады", бронетехнику и зенитные установки на мариупольском направлении

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.63
EUR 29.00
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...