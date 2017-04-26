Террористы возобновили артобстрелы на всех направлениях, погибли два бойца ВСУ

Украинские военнослужащие реагировали на обстрелы боевиков ответным огнем.

Боевики применили минометы и зенитные установки Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований возобновили обстрелы из тяжелого вооружения на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции.

Украинские командиры в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих отдавали приказы об открытии ответного огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На различных направлениях вдоль линии разграничения оккупанты задействовали ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра, 82-мм и 120-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов погибли два украинских военнослужащих, четыре бойца получили ранения.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.