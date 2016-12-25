Террористы возобновили артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в зоне АТО

Оккупанты 10 раз применили 120-мм минометы и один раз – 122-мм орудия САУ.

Режим тишины в зоне АТО соблюдался 25 минут Андрей Проць, ZN.UA

По состоянию на вечер 25 декабря, боевики российско-террористических формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения, сообщили в пресс-центра штаба АТО.

"Украинские военные снова в одностороннем порядке придерживается "режима тишины". Вообще, если говорить о "режиме тишины", то, насколько мне известно, вообще он длился 25 минут. После этого боевики начали обстрелы сразу 24 числа. Сеогдня российские оккупационные войска совершили 25 обстрелов наших позиций… Они 10 раз сегодня использовали 120-мм минометы, один раз артиллерию калибра 122 миллиметра", – сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье.

Он уточнил, что обстрелы осуществлялись на мариупольском (Широкино, Водяное и Лебединское) и донецком направлениях (Луганское и Верхнеторецкое). Один раз украинские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь с целью сохранения жизней личного состава.

Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".