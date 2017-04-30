Террористы в Донбассе объясняют не боевые потери "атаками ВСУ" - разведка

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Из-за несогласованности действий и злоупотребления алкоголем боевики продолжают терять личный состав и технику.

Главные враги террористов в Донбассе - алкоголь и отсутствие должной координации Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-оккупационные войска в Донбассе несут не боевые потери из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями и злоупотребления спиртными напитками, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При этом командование террористов пытается использовать потери личного состава и техники для дискредитации сил АТО - распространяя информацию о нарушениях режима прекращения огня бойцами ВСУ и якобы деятельности украинских разведывательных групп.

Так, в пятницу, 28 апреля, во время проведения ротации на передовых позициях 4-ой отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ боевая машина пехоты и грузовой автомобиль террористов выехали на собственное минное поле. БМП оккупантов подорвалась на противотанковой мине, а автомобиль был поражен противотанковой управляемой ракетой с позиции этой же бригады. Вследствие этого трое боевиков погибли, еще семеро получили ранения.

Соединениям и частям 2-го АК уже разослали циркулярное сообщение, что гибель военнослужащих бригады произошла якобы в результате "диверсионных действий сил АТО".

В тот же день между пьяными боевиками 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК (Донецк) ВС РФ произошла вооруженная стычка, в результате которой погибли трое террористов-"морпехов".

"Кроме того, используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие указанного полка совершили столкновение с газопроводом, в результате чего погиб водитель", - рассказали разведчики.

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных "Орлан-10".