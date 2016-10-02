Террористы усилили обстрелы на Луганщине

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Позиции ВСУ в районе Крымского оккупанты обстреливали из 82-мм и 120-мм минометов.

В зоне АТО продолжаются боевые действия низкой интесивности facebook / Пресс-центр штаба АТО

В воскресенье, 2 октября, боевики российско-террористических формирований совершили 22 вооруженных провокации в зоне проведения. Оккупанты усилили обстрелы на луганском направлении, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, по Станице Луганской и Новозвановке оккупанты били из гранатометов, зенитной установке и стрелкового оружия, а по Новозвановке – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе Верхнеторецкого были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, по позициям ВСУ под Крымским террористы вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, и стрелкового оружия.

Новгородское и Водяное на донецком направлении оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а Авдеевку – еще и из гранатометов и пулеметов.

Из гранаметов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по Павлополю и Широкино на мариупольском направлении. Марьинку террористы обстреливали из стрелкового оружия, а Новозвановку – также из гранатометов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.