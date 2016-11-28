Террористы сосредоточили обстрелы на мариупольском направлении

На луганском и мариупольском направлениях оккупанты задействовали БМП.

Боевики применяют минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения Андрей Проць, ZN.UA

В понедельник, 18 ноября, боевики российско-террористических формирований 20 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

Большинство обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке оккупанты били из минометов, гранатометов и орудий БМП. В районе Новотроицкого и Марьинки была зафиксирована снайперская активность противника.

Позиции ВСУ под Авдеевкой и луганским на донецком направлении подверглись обстрелам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине российские оккупанты задействовали 82-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и зенитные установки для обстрелов Крымского и Новоалександровки.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".