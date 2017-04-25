Террористы собираются снять постановочное видео и обвинить ВСУ в подрыве автомобиля ОБСЕ – штаб АТО

Боевики "ЛНР" планируют обвинить ВСУ в гибели и ранении наблюдателей СММ.

Террористы "ЛНР" собираются обвинить украинскую армию в подрыве автомобиля СММ ОБСЕ Скриншот Youtube

Украинские военные получили оперативные данные о планировании боевикамипостановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в оккупированном террористами Славяносербском районе Луганской области с последующим отходом "группы" на территорию, подконтрольную ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска планируют сделать постановочную видеосъемку отхода "украинской ДРГ" в районе населенного пункта Сокольники (Славяносербский р-н, Луганская обл.) - разведка штаба АТО", - говорится в сообщении.

В Штабе АТО также отметили, что указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля 2017г и попытками противника возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на ВСУ.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.