Террористы штурмуют промзону Авдеевки, есть потери

Враг интенсивно обстреливает украинских военных, пытаясь отбить у них позиции.
Враг ведет интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов, пытаясь оттеснить украинские силы.
"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захват позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - сообщают в штабе АТО.
Обстановка в районе остается напряженной. Враг не прекращает штурм.
"К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - добавили в пресс-центре, не уточнив, о каких именно потерях идет речь.
В сообщении также указано, что боевики, вероятно, начали штурм, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.ZN.UA