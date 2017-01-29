Террористы штурмуют промзону Авдеевки, есть потери

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Враг интенсивно обстреливает украинских военных, пытаясь отбить у них позиции.

Боевики пошли в атаку в авдеевской промзоне. Пресс-центр АТО/Facebook

Наступление пророссийских боевиков в районе промзоны Авдеевки начался около пяти утра. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Враг ведет интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов, пытаясь оттеснить украинские силы.

"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захват позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - сообщают в штабе АТО.

Обстановка в районе остается напряженной. Враг не прекращает штурм.

"К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - добавили в пресс-центре, не уточнив, о каких именно потерях идет речь.

В сообщении также указано, что боевики, вероятно, начали штурм, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.