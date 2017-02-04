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Террористы рассказали подробности подрыва "начальника милиции "ЛНР"

4 февраля в 13:58

Установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя.

ДНР1
Боевики "ЛНР" рассказали подробности подрыва «начальника милиции" Анащенко
РИА Новости
"Прокуратура" террористической организации "ЛНР" опровергла информацию о втором погибшем в результате взрыва автомобиля в Луганске, в котором погиб начальник "управления милиции "ЛНР" Олег Анащенко.

В "прокуратуре "ЛНР" заявили, что "первый заместитель командира" корпуса "народной милиции республики" Олег Анащенко был в машине один, передает российское агентство РИА "Новости".

"Также на данный момент установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройства устанавливаются", — рассказали в "прокуратуре".

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Ранее сообщалось, что в Луганске взорвался внедорожник Toyota, погиб начальник "управления милиции ЛНР" Олег Анащенко.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ЛНР милиция Луганск взрыв
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