Террористы рассказали подробности подрыва "начальника милиции "ЛНР"

Установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя.
В "прокуратуре "ЛНР" заявили, что "первый заместитель командира" корпуса "народной милиции республики" Олег Анащенко был в машине один, передает российское агентство РИА "Новости".
"Также на данный момент установлено, что подрыв был произведен со стороны водителя. Вид и характер взрывного устройства устанавливаются", — рассказали в "прокуратуре".
Ранее сообщалось, что в Луганске взорвался внедорожник Toyota, погиб начальник "управления милиции ЛНР" Олег Анащенко.РИА Новости