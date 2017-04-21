Террористы распространяют слухи о скором уничтожении "ДНР" и "ЛНР" силами АТО — ИС

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Под этим предлогом среди российских наемников получает популярность тезис об организации скорейшего наступления. Среди местных боевиков эта идея не находит отклика.

Среди боевиков ходят слухи о том, что ВСУ вскоре отвоюют оккупированные территории Донбасса vk/club_donbasskih

Среди боевиков террористических организаций ОРДЛО распространяются слухи о том, что до конца года ВСУ возьмут под свой контроль все оккупированные территории Донбасса и полностью, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Среди боевиков обоих "армейских корпусов" усиленно распространяются слухи о том, что если в ближайшие месяцы со стороны "ЛДНР" не будет организовано масштабное наступление, то ВСУ перехватят инициативу и до конца года возьмут под свой контроль оккупированные районы Донбасса, полностью уничтожив "ЛДНР"", - написал Тымчук в Facebook.

Он также отметил, что под этим предлогом среди российских наемников получает популярность тезис об организации скорейшего наступления. Среди местных боевиков эта идея не находит отклика.

Напомним, ранее боевикам частей и подразделений "1-го АК ДНР" командование российско-оккупационных войск задержало выплату "зарплаты". Среди террористов ходили слухи о том, что средства пошли на выплату зарплат сотрудникам "национализированных" предприятий ОРДЛО.

Ранее Комиссия российского оккупационного командования соединений и частей Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ в Донбассе выявила факты присвоения командирами боевиков зарплаты и предметов материального снабжения убитых террористов.