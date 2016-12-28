Террористы применилии минометы на донецком и мариупольском направлениях

На Луганщине противник задействовал БМП.

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В среду, 28 декабря, боевики российско-террористических формирований 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. На донецком и мариупольском направлениях противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы, соообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении противник бил из 82-мм минометов по Красногровке, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Старогнатовке, Марьинке и Новотроицкому.

На донецком направлении под огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции ВСУ в районе Луганского, Зайцево и Новоселовки Второй.

Под Балкой Кошарной на Луганщине противник задействовал БМП. В районе Крымского и Малинового были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".