Террористы применилии минометы на донецком и мариупольском направлениях

На Луганщине противник задействовал БМП.
На мариупольском направлении противник бил из 82-мм минометов по Красногровке, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Старогнатовке, Марьинке и Новотроицкому.
На донецком направлении под огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции ВСУ в районе Луганского, Зайцево и Новоселовки Второй.
Под Балкой Кошарной на Луганщине противник задействовал БМП. В районе Крымского и Малинового были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA