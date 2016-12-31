Террористы применили ствольную артиллерию на мариупольском направлении

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 20 вооруженных провокаций.
На мариупольском направлении противник задействовал ствольную артиллерию, обстреляв позиции ВСУ в районе Водяного из 122-мм орудий САУ.
Кроме того, по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия. Под Марьинкой была зафиксирована снайперская активность противника.
На донецком направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись Зайцево и Крутая Балка.
Новзвановку и Кондрашовку Новую на Луганщине террористы обстреливали из гранатометов.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA