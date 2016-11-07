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Террористы применили ствольную артиллерию на мариупольском направлении

7 ноября в 18:33

По позициям сил АТО на Луганщине оккупанты открывали огонь из гранатометов и ПТРК.

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Наиболее напряженная обстановка в зоне АТО сохраняется на мариупольском направлении
Андрей Проць, ZN.UA
Во вторник, 7 ноября, боевики российско-террористических формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

14 вооруженных провокаций, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов и ствольной артиллерии, было зафиксировано на мариупольском направлении. На донецком и луганском направлении террористы совершили восемь и четыре обстрела соответственно, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По укреплениям ВСУ в районе Гнутово на мариупольском направлении боевики открывали огонь из артиллерийских оружий калибра 122 миллиметра, а также из 82-мм и 120мм минометов. В районе Красногоровки и Широкино оккупанты задействовали 82-мм минометы и БМП. По Новомихайловке наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Михайловке и Новотроицкому – из стрелкового оружия.

Луганское на донецком направлении попало под минометный обстрел. По Авдеевке оккупанты вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Зайцево – из стрелкового оружия.

Станицу Луганскую террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, Крымское – из гранатометов, а Новоалександровку – еще и из противотанковых ракетных комплексов.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас
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