Террористы применили ствольную артиллерию на луганском направлении

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 23 вооруженных провокации боевиков.

В среду в зоне АТО ранили одного украинского бойца Facebook/Міністерство оборони України

В среду, 11 января, боевики российско-террористических формирований 23 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. На луганском направлении оккупанты задействовали ствольную артиллерию, а на донецком – запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Новозвановку на Луганщине террористы обстреливали из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а Троицкое – еще и из 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок. По Крымским противник задействовал БТР и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ВСУ в районе Троицкого на донецком направлении подверглись обстрелу из 120-мм минометов. Авдеевку и Зайцево наемники обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. По Опытным была зафиксирована снайперская активность противника.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригоровке, Широкино, Талаковке и Марьинке. Кроме того, в районе Марьинке противник задействовал БТР.

В результате обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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