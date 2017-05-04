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Террористы применили ствольную артиллерию на Луганщине

4 мая в 18:28

Три украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики артиллерия
Боевики активизировались на луганском направлении
vk.com/strelkov_info
В четверг, 4 мая, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. В течение суток боевики активно применяли минометы, а на луганском направлении задействовали ствольную артиллерию. В результате обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Попасную на Луганщине оккупанты обстреливали из 122-мм гаубиц и 120-мм минометов. Из противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов  террористы вели огонь по Новозвановке, а Крымское – обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. В районе Валуйского были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Луганское на донецком направлении подверглось обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов. По позициям Вооруженных сил Украины в районе Зайцево противник открывал огонь из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов. Авдеевку и шахту Бутовка оккупанты обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Новгородскому противник наносил удары из гранатометов.

На приморском направлении боевики задействовали 82-мм минометы в районе Гнутово. По Марьинке террористы вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Павлополь, Богдановка и Красновогоровка оказались под огнем из противотанковых гранатометов. По украинским позициям в районе Водяного террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Новоселовку Вторую обстреляли из стрелкового оружия.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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