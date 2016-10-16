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Террористы применили ствольную артиллерию и минометы на мариупольском и луганском направлениях

16 октября в 19:18

Авдеевку оккупанты обстреливали из 82-мм минометов.

Широкино_ минометная мина снаряд
Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении
Пресс-центр АТО/Facebook
В воскресенье, 16 октября, боевики российско-террористических формирований 31 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где было зафиксировано 16 вооруженных провокаций с применением запрещенных Минским договоренностями минометов и ствольной артиллерии, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Марьинке, Лебединскому и Водяному оккупанты вели огонь из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Попасной и Богуславского на Луганщине террористы 11 раз нарушили режим тишины, открывая огонь по опорным пунктам ВСУ из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.

Авдеевку на донецком направлении боевики четыре раза обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра.

Сообщалось, что за минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил в зоне АТО.

Смотрите фото: В Марьинке в результате обстрела боевиками повреждены восемь зданий

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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