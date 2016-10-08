Террористы применили на Луганском направлении артиллерию запрещенных калибров

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Враг грубо нарушает "режим тишины", используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Боевики продолжают обстрелы сил АТО в Донбассе Укринформ

За минувшие сутки российско-террористические войска 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Востоке Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении противник нарушил "режим тишины" 15 раз. В частности –в районе Новоалександровки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В опорных пунктах ВСУ у Новозвановки зафиксировали обстрелы боевиков из минометов калибра 120 мм, а в Крымском – из автоматических гранатометов.

Ближе к полуночи террористы грубо нарушили Минские соглашения, обстреляв силы ВСУ у Новозвановки и Новоалександровки из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 мм.

На Донецком направлении противник открывал огонь шесть раз. В Зайцевом боевики использовали минометы калибра 82 мм, а в Верхнеторецком и Авдеевке – крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 эпизодов нарушения перемирия. В Марьинке позиции АТО обстреливали из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП. Бронетехнику противник также применил у Староигнатовки.

В районе Гранитного и Павлополя боевики использовали против ВСУ стрелковое оружие, а в Широкино – крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем ни менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.