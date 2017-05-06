Террористы применили минометы на всех направлениях в зоне АТО

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Три украинских военнослужащих получили ранения.

Авдеевку снова накрыли минометным огнем Пресс-центр АТО/Facebook

В субботу, 6 мая, боевики российско-террористических формирований 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня боевики активно. В результате вражеских обстрелов три украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении противник задействовал 120-мм минометы во время обстрелов Луганского. По Верхнеторецкому и Авдеевке оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра. По опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Камянки, Зайцево и шахты Бутовка боевики наносили удары из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под Зайцево были замечены снайперы противника.

Широкино на приморском направлении подверглось обстрелам из 120-мм минометов и стрелкового оружия. В районе Марьинки и Павлополя противник задействовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под Водяным была зафиксирована снайперская активность оккупантов.

По Крымскому на Луганщине террористы били из 120-мм минометов, а по Новозвановке – еще и из автоматических гранатометов. Троицкое и Новоалександровка подверглись обстрелам из гранатометов. В районе Станицы Луганской были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.