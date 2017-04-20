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Террористы применили минометы на всех направлениях в зоне АТО

20 апреля в 18:34

Четыре украинских военнослужащих получили ранения.

АТО мина
Шахту Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов
Пресс-центр АТО/Facebook
В четверг, 20 апреля, боевики российско-террористических формирований 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, игнорируя объявленный с 1 апреля режим тишины. В результате обстрелов ранения получили четыре украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Марьинку на приморском направлении оккупанты накрыли огнем из 82-мм минометов. По Павлополю  и Водяному террористы били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Чермалыку и Красногоровке – из пулеметов. В районе Новоселовки Второй были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Авдеевка на донецком направлении подверглась обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Шахту Бутовка противник обстреливал из танка и 82-мм минометов. Позиции ВСУ под Камянкой, Майорском, Зайцево и Песками оказались под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опытное террористы обстреливали из пулеметов.

На Луганском направлении боевики задействовали 82-мм минометы и автоматические гранатометы во время обстрелов Катериновки. Украинские позиции возле Донца подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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