Террористы применили минометы на всех направлениях в зоне АТО

Два украинских военнослужащих получили ранения.
Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на донецком направлении. По Крымскому оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра. По Авдеевке и Камянке боевики нанесли удары из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под Зайцево противник задействовал гранатометы и стрелковое оружие.
Красногоровка на приморском направлении оказалась под огнем из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Старогнатовку террористы обстреляли из подствольных гранатометов, а Водяное и Чермалык – из крупнокалиберных пулеметов. Под Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.
По Катериновке на Луганщине террористы вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA